Nieuwe Flappy Bird Game Is Niet Van Originele Ontwikkelaar

Tien jaar geleden wist iedereen wat Flappy Bird was. Het meest verslavende smartphonespel van dat moment. Nu lijkt er een nieuwe Flappy Bird spel aan te komen, maar wees gewaarschuwd. Het spel is niet van de originele ontwikkelaar Dong Nguyen.

Het simpele spelletje Flappy Bird was zo populair dat ontwikkelaar Dong Nguyen maar liefst 50 duizend dollar per dag verdiende. Dong Nguyen kon de aandacht die hij kreeg en de verslaving die het spel veroorzaakte echter niet aan en besloot daarom om het spel volledig te verwijderen. Uit het niets duikt het spel nu in eens weer op, met een nieuwe website en een trailer. Het leek er even op dat Dong Nguyen een comeback wilde maken, maar niets is minder waar.

Dong Nguyen laat namelijk weten dat hij niks met de nieuwe Flappy Bird te maken heeft. Ook zegt hij dat hij niks met cryptovaluta heeft, iets dat de ontwikkelaar van de nieuwe Flappy Bird lijkt te willen combineren met het spel. Nguyen laat weten dat hij het merk Flappy Bird niet heeft doorverkocht. Nguyen heeft echter te lang niks met het merk gedaan, waardoor hij de rechten tot het merk heeft verloren. Gametech besloot vervolgens om de merknaam opnieuw in te dienen bij de US Patent Office, waardoor Gametech nu de rechten in handen heeft.

Gametech is van plan om Flappy Bird dit najaar uit te brengen op een nog onbekend platform, maar we verwachten dat het gaat om een webversie. In 2025 moet het spel verschijnen op Android en iOS.

via [tweakers]