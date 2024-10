OnePlus 13 Te Zien In Unboxing Video

Nadat we gisteren schreven dat OnePlus de eerste specificaties van de OnePlus 13 al voor de officiële introductie heeft aangekondigd, is de smartphone nu ook al te zien in een unboxing-video. Hierdoor komen we op 31 oktober voor steeds minder verrassingen te staan.

De officiële introductie van de OnePlus 13 zal pas morgen plaatsvinden, maar op YouTube is al de eerste unboxing te zien. De unboxer praat Chinees, waardoor je het waarschijnlijk niet zult begrijpen, maar een video spreekt meer dan een duizend woorden.

In de video krijgen we zowel de voorkant als de achterkant van de OnePlus 13 te zien. Ook toont de unboxer hoe de OxygenOS 15-schil, dat is gebaseerd op Android 15, er uit komt te zien. De OnePlus 13 heeft een 6,82-inch scherm, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 32MP selfie-camera, maximaal 24GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte.

Morgen zal OnePlus de OnePlus 13 officieel introduceren, waarna wij alle details met jullie kunnen delen. Wel brengt OnePlus de smartphone eerst alleen in China op de markt. In Europa moeten we vermoedelijk nog tot begin 2025 wachten voordat wij de smartphone kunnen kopen.

via [droidapp]