Nokia XR21 Ontvangt Grote Software-update

HMD heeft een grote update uitgerold naar de Nokia XR21. Het gaat om Android 14 (versie 3.210) , die naast een verbeterde stabiliteit en een vernieuwde interface ook een nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt.

Voor zowel de reguliere Nokia XR21 als de limited EU edition staat een update klaar die de software bijwerkt naar Android 14 (versie 3.210). De update moet stabiliteitsverbeteringen en verbeteringen voor de interface met zich meebrengen. Daarnaast installeert de update de beveiligingspatch van september 2024. De beveiligingspatch van oktober zal waarschijnlijk snel volgen. De update lijkt geen nieuwe functies te bevatten.

Het valt op dat de update voor de limited edition Nokia XR21 ongeveer 608MB groot is, terwijl de update voor de reguliere Nokia XR21 maar liefst 2.42 GB groot is. Vermoedelijk krijgt de reguliere Nokia XR21, om onbekende redenen, een volledig nieuwe versie van Android 14.

Heb jij de update nog niet ontvangen? Dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nokia XR21. Het kan een aantal dagen duren voordat de update beschikbaar is, want HMD rolt updates doorgaans in fasen uit.

via [nokiamob]