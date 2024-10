Officieel: OnePlus 13 Krijgt Beter Scherm En 6000mAh Accu Met Ondersteuning Voor 100W Snelladen

OnePlus heeft een aantal details gedeeld over de aankomende OnePlus 13, die de fabrikant op 31 oktober officieel zal introduceren. De nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt onder ander een 2K ltpo-scherm en een 6000mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

Vlak voor de officiële introductie van de OnePlus 13 heeft OnePlus alvast een aantal belangrijke details gedeeld. Zo weten we nu dat de smartphone is uitgerust met een 2k-ltpo-oledscherm. Het gaat om een tweede generatie Oriental-paneel van BOE, die ondersteuning heeft voor HDR10+, Dolby Vision en een A++-rating van DisplayMate. Ook is er ondersteuning voor Glove Touch en Rain Touch 2.0, waardoor je het scherm kunt bedienen met handschoenen aan en wanneer het scherm nat is.

Verder weten we dat de accu een capaciteit heeft van 6000 mAh en dat je de smartphone met 100W bekabeld kunt snelladen. Draadloos laden gaat met een maximale snelheid van 60W. Verder rust OnePlus de smartphone opnieuw uit met een notificatieschakelaar aan de zijkant en krijgt de OnePlus 13 ondersteuning voor Wi-Fi 7.

De onderstaande beelden geven alvast een impressie van hoe de OnePlus 13 er uit komt te zien. OnePlus zal de smartphone op 31 oktober introduceren voor de Chinese markt, maar in Europa moeten we vermoedelijk nog tot begin volgend jaar wachten voordat de OnePlus 13 bij ons verkrijgbaar is.

via [tweakers]