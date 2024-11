Audio-Technica Waarschuwt Klanten Voor Overhitting Van Oordopjes

Audio-Technica waarschuwt voor problemen met de SQ1TW2-oordopjes. In een aantal gevallen kan de oplaadcase van de oordopjes namelijk te warm worden, waarbij zelfs rook kan ontstaan. Klanten kunnen contact opnemen om een vervangexemplaar aan te vragen.

In een bericht van TechRadar kunnen we lezen dat de oordopjes met een serienummer tussen 2322 en 2426 mogelijk getroffen zijn en de oplaadcase dus kan overhitten. De serienummer kun je vinden aan de binnenkant van het dekseltje (zie hieronder: foto van Audio-Technica via TechRadar). Audio-Technica schrijft dat niemand verwondingen heeft opgelopen door het defect, maar dat het bedrijf als voorzorgsmaatregel een terugroepactie heeft opgestart.

Mensen met SQ1TW2-oordopjes kunnen contact opnemen met Audio-Technica om de oordopjes om te ruilen voor een nieuw exemplaar. De SQ1TW2 verscheen in augustus van dit jaar op de markt voor 59 euro, maar momenteel lijken webshops de oordopjes niet meer aan te bieden. Of de SQ1TW2 later weer opnieuw zal worden aangeboden is onduidelijk.

via [tweakers]