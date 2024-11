WhatsApp Introduceert “Spraak Naar Tekst” Functie

WhatsApp heeft een nieuwe functie geïntegreerd die spraak kan omzetten naar tekst. Dankzij de transcriptie-optie kun je ontvangen spraakberichten gewoon lezen wanneer het afspelen van audio niet uitkomt.

Sommige mensen hebben een hekel aan audioberichten. In andere gevallen komt het niet uit om audio af te spelen, omdat je bijvoorbeeld in een restaurant zit. Voor deze gevallen heeft WhatsApp nu een transcriptie-optie aangekondigd die gebruikers de mogelijkheid geeft om spraakberichten om te zetten naar tekst. Je kunt de functie in de WhatsApp-app activeren via “Instellingen” -> “Chats” -> “Transcripten van spraakberichten“.

WhatsApp geeft aan dat de transcripten direct op de smartphone gegenereerd worden en dat WhatsApp de berichten niet kan horen of lezen. De functie zal de komende weken worden uitgerold naar het publiek. In eerste instantie heeft de functie alleen ondersteuning voor een beperkt aantal talen, maar later zullen meer talen worden toegevoegd. De Nederlandse taal is direct beschikbaar op de iPhone, maar nog niet op Android. Wanneer de Android-versie ondersteuning krijgt voor de Nederlandse taal is nog onduidelijk.

via [droidapp]