“Renders Van Galaxy Buds Pro Tonen Nieuw Ontwerp”

Nadat eerdere geruchten al aangaven dat Samsung afstapt van het boonvormig ontwerp van de Galaxy Buds oordopjes, heeft tech-lekker Evan Blass nu renders gedeeld waarop de Galaxy Buds Pro te zien is. De renders tonen een nieuw en rond ontwerp.

Samsung zal begin 2021 nieuwe draadloze oordopjes introduceren, die mogelijk onder de naam Galaxy Buds Pro of Galaxy Buds Beyond op de markt verschijnt. De oordopjes zijn nu te zien op de onderstaande renders, die zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekkker Evan Blass. We zien de oordopjes in de paarse kleur.

Als de beelden kloppen stapt Samsung af van het boonvorminge design die we van de Galaxy Buds Live kennen. De Buds Pro lijkt daardoor meer op de Galaxy Buds, maar dan met meer rondingen. De oplaascase is nu niet langwerpig, maar vierkant. Hierdoor lijkt het doosje wel op die van de Galaxy Buds Live. Naar verwachting krijgt de Galaxy Buds Pro een langere accuduur en betere actieve ruisonderdrukking. Samsung zal de oordopjes begin volgend jaar tegelijk met de Galaxy S21 introduceren.

via [androidplanet]