KPN Verhoogt Databundels en Prijzen Van Klanten

KPN heeft besloten om de databundels van een beperkt aantal klanten te verhogen. Meer data is natuurlijk altijd welkom, maar opvallend genoeg verhoogt KPN ook de prijzen van de databundels.

Een kleine groep klanten van KPN krijgt een mail waarin staat dat ze 10, 30 of 50GB extra data ontvangen, zodat deze klanten “niet buiten hun bundel gaan“. Dat is natuurlijk leuk nieuws, totdat je leest dat KPN ook 1,25 euro per maand extra in rekening brengt. Nu is dit een klein bedrag voor een grote hoeveelheid data, maar het is opmerkelijk dat klanten hier zelf geen keuze in hebben.

De verhoging in prijs en data geldt niet voor alle klanten. Om hoeveel klanten het precies gaat is echter niet bekendgemaakt. Het contract van het abonnement van deze klanten blijft verder hetzelfde en KPN geeft aan dat klanten “naar een ander passend abonnement” kunnen kijken als ze geen interesse meer hebben in hun huidige abonnement.

via [droidapp]