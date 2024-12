Google Pixel 9a Te Zien Op Echte Foto’s

De Google Pixel 9a is voor het eerst te zien op echte foto’s. De foto’s komen overeen met eerder gelekte renders en tonen een heel ander ontwerp dan de Google Pixel 8a.

Het is inmiddels gebruikelijk dat specificaties en beelden van onaangekondigde Pixel-smartphones uitlekken voor de officiële introductie van de smartphone. De onderstaande foto’s zijn gedeeld door tech-insider fenibook. Op de foto’s zien we volgens de bron de Pixel 9a. Wat vooral opvalt is het ontbreken van de grote langwerpige camera-module die Google sinds de Pixel 6 gebruikt.

Inplaats van een langwerpige camera-module beschikt de Pixel 9a over een zeer kleine module die nauwelijks uit de behuizing steekt. Hierin vinden we twee lenzen. De led-flitser is naast de module geplaatst. De voorkant lijkt wel op die van zijn voorganger, met opnieuw redelijk dikke schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Google Pixel 9a foto achterkant Google Pixel 9a foto voorkant

De officiële introductie van de Google Pixel 9a zal naar verwachting in maart 2025 plaatsvinden. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 6,3-inch scherm, een Tensor G4-chipset, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, een 48MP hoofdcamera en een 13MP selfie-camera.

via [androidplanet]