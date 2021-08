Samsung Introduceert Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung heeft zojuist een nieuwe variant van de Galaxy A12 geïntroduceerd. De Galaxy A12 Nacho, die eerste alleen in Rusland op de markt verschijnt, heeft een krachtigere processor dan de reguliere Galaxy A12.

De Galaxy A12 Nacho is in eerste instantie gepresenteerd voor de Russische markt en het is nog onduidelijk wanneer en of de smartphone op een later tijdstip in de Benelux verkrijgbaar zal zijn. In Rusland krijgt de Samsung Galaxy A12 Nacho een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 140 euro.

De Galaxy A12 Nacho beschikt over vrijwel dezelfde specificaties als de reguliere Galaxy A12, maar is wel uitgerust met een krachtigere Exynos 850-processor. De originele Galaxy A12 heeft een MediaTek-processor. De overige details blijven gelijk. Zo heeft de Galaxy A12 Nacho een 6,5-inch 60hz LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens.

De Samsung Galaxy A12 Nacho is momenteel alleen in Rusland verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood, wit en zwart. We hebben nog geen details over een lancering buiten Rusland.

