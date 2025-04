Samsung Galaxy S20-serie, A52, A32 en A72 Ontvangen Geen Updates Meer

De ondersteuningsperiode van een aantal Samsung-smartphones is verlopen, waardoor deze smartphones vanaf nu geen updates meer ontvangen. Het gaat om de Galaxy S20-serie en drie Galaxy A-toestellen.

Samsung heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd op de webpagina over de softwareondersteuning voor zijn smartphones. We zien dat de ondersteuning voor de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra officieel is verlopen. De vijf jaar oude smartphones kregen oorspronkelijk slechts tot 2022 softwareupdates, maar Samsung heeft de ondersteuning uiteindelijk met zo’n drie jaar verlengd. De Galaxy S20 FE verscheen iets later op de markt en krijgt nog tot dit najaar updates. Een aantal dagen geleden rolde Samsung nog de beveiligingspatch van maart uit naar de Galaxy S20-serie.

Ook de Samsung Galaxy A52, Galaxy A32 en Galaxy A72, die in 2021 op de markt verschenen, krijgen geen updates meer. Samsung beloofde bij de lancering vier jaar lang updates en deze periode is inmiddels verlopen.

via [droidapp]