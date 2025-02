“Introductie Xiaomi 15 Ultra Op 26 Februari”

Xiaomi is van plan om een nieuwe smartphone uit te brengen in de Xiaomi 15-serie. Uit een teaser blijkt dat het gaat om de Xiaomi 15 Ultra, die we op 26 februari tijdens het Mobile World Congres te zien krijgen.

Over drie weken zal Xiaomi de Xiaomi 15 Ultra introduceren. Naar verwachting gaat het om een aankondiging voor de Chinese markt, waarna de Europese introductie in maart zal plaatsvinden tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Informatie over de Xiaomi 15 Ultra is eerder al opgedoken in het geruchtencircuit. Zo krijgt de smartphone volgens de geruchten aan de achterzijde een zeer grote ronde camera-module met daarin een 1-inch hoofdlens, een 200MP telescooplens, een 50MP telelens en een 50MP groothoeklens. Verder is de Xiaomi 15 Ultra uitgerust met een 6,8-inch AMOLED-scherm, een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor en een 6000mAh accu.

Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties, prijzen en overige informatie met jullie delen.

via [droidapp]