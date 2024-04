KPN Stopt 1 Juli Met Ortel Mobile

Telecomprovider Ortel Mobile, dat onderdeel is van KPN, zal later dit jaar niet meer bestaan. KPN nam Ortel Mobile in 2008 over, maar haalt de telecomprovider op 1 juli 2024 offline. Vanaf dan zijn de SIM-kaarten van Ortel Mobile niet langer bruikbaar.

Ortel Mobile werd in 2005 opgericht en is sinds 2008 in handen van KPN. De provider heeft nu echter bekendgemaakt dat het bedrijf stopt met haar diensten. Waarom het dochterbedrijf van KPN stopt is niet duidelijk.

De diensten van Ortel Mobile zijn vanaf 1 juli 2024 niet meer bereikbaar. Dit wil zeggen dat zowel de SIM-kaart als het bijbehorende telefoonnummer vanaf die dag niet meer werken. Beltegoed dient voor 1 juli te worden gebruikt, want de overgebleven beltegoed vervalt op die dag. Heb jij een nummer bij Ortel Mobile en wil je overstappen naar Simyo, dat ook onderdeel is van KPN, dan krijg je 5 euro korting op een prepaid-aansluiting. Klanten kunnen hun huidige nummer meenemen naar Simyo.

