Apple Verkocht Meeste Smartphones In 2024

Uit cijfers blijkt dat Apple in 2024 meer smartphones wist te verkopen dan alle andere fabrikanten. In de lijst met 10 meeste verkochte smartphones van 2024 komen alleen smartphones van Apple en Samsung voor.

Volgens cijfers van onderzoeksbureau Canalys zijn vorig jaar maar liefst 1,22 miljard smartphones over de toonbank gegaan. De iPhone 15 was de meest succesvolle smartphone van 2024 en was verantwoordelijk voor 3 procent van alle verkochte smartphones. Op de tweede en derde plek staan de iPhone 16 Pro Max en de iPhone 15 Pro Max.

Na de drie dure vlaggenschip-smartphones van Apple vinden we op de vierde plaats een budget-smartphone van Samsung. Het gaat om de Galaxy A15, die goed was voor ongeveer 2 procent van alle verkopen. Ook de 5G-versie van de Galaxy A15 vinden we in de top 10, samen met de Galaxy S24 Ultra, Samsung’s vlaggenschip-smartphone van vorig jaar. De iPhone 13 maakt de top 10 compleet met een marktaandeel van 1,5 procent. De drie jaar oude smartphone ging maar liefst 18,3 miljoen keer over de toonbank.

De top 10 van 2024 bestaat uit meer high-end smartphones dan een jaar eerder. In de top 10 van 2023 vinden we maar liefst vier budget-smartphones, die allemaal afkomstig zijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung.

via [droidapp]