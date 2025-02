Samsung Galaxy S24 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Februari

Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate uit naar de smartphones in de Galaxy S24-serie. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van februari 2025. Hierdoor is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

Samsung rolt voor de tweede keer deze maand een update uit naar de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. De tweede update van deze maand installeert de beveiligingspatch van februari, die bestaat uit zo’n 40 patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de One UI-schil. Na de installatie van de update is jouw data weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. De update bevat geen nieuwe functies en gebruikers wachten ook nog steeds op een update naar Android 15.

De februari-update rolt geleidelijk uit naar de Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Heb jij de nieuwste beveiligingsupdate nog niet ontvangen? Dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]