Uitrol One UI 7-update Vertraagd

Samsung is er de afgelopen jaren snel bij als het gaat om Android-updates. Daarom is het opvallend dat gebruikers van oudere Samsung-smartphones nog steeds wachten op een update naar One UI 7. Volgens de laatste geruchten moeten gebruikers helaas nog wat langer geduld hebben.

Vorig jaar rolde Samsung de One UI 6-update, cat is gebaseerd op Android 14, een maand na de officiële lancering van Android 14 uit naar zijn smartphones. De One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15, is echter nog steeds niet uitgerold. Google bracht de stabiele versie van Android 15 op 15 oktober uit. Inmiddels zijn we vier maanden verder en draait alleen de Galaxy S25-serie op One UI 7. Er lijkt dus iets aan de hand bij de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Wanneer Samsung de One UI 7-update zal uitrollen naar de Galaxy S24-serie en andere Galaxy-smartphones is nog onduidelijk. Sommige bronnen spreken over een uitrol aan het einde van deze maand of begin maart, terwijl andere bronnen claimen dat de update pas uitrolt tijdens de introductie van de Galaxy S25 Edge. Als dit het geval kunnen Galaxy S24-gebruikers pas een half jaar na de officiële introductie van Android 15 met de nieuwe software de slag.

Waarom het zo lang moet duren is niet helemaal duidelijk, maar wel is de One UI 7-update (Android 15) een grotere update dan de One UI 6-update (Android 14). Waarschijnlijk heeft Samsung meer tijd nodig om de vele AI-functies geschikt te maken voor de oudere apparaten met minder krachtige hardware.

via [androidauthority]