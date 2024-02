Samsung Galaxy A15 Uitgebracht In Nederland

Samsung heeft stilletjes een nieuwe budget-smartphone in Nederland op de markt gebracht. Het gaat om de Galaxy A15 die eerder al in andere landen op de markt verscheen. De Samsung Galaxy A15 kost 199 euro.

De Samsung Galaxy A15 is verkrijgbaar als 4G- en 5G-uitvoering en beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Mediatek Helio G99 (4G) of Mediatek Dimensity 6100+ (5G) processor, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera in de druppelnotch van het scherm en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Samsung Galaxy A15 is in verschillende kleuren verkrijgbaar en kost bij Coolblue 199 euro voor de 4G-versie en 229 euro voor de 5G-versie.

