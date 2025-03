Pixel-smartphones Vibreren Harder Na Software-update

Gebruikers van de Google Pixel-smartphones merken op dat hun toestel in eens veel harder vibreert. Waarschijnlijk komt dit door een fout in een recente update, die er voor zorgt dat de haptische feedback nu wel erg aanwezig is.

De problemen met de haptische feedback komen voor sinds de uitrol van de maart-update. Het is daardoor duidelijk dat het gaat om een softwarematig probleem, die hoogstwaarschijnlijk snel zal worden opgelost middels een nieuwe software-update. Voor sommige mensen maakt het waarschijnlijk niet zoveel uit of de smartphone harder of zachter trilt, maar andere gebruikers ergeren zich mateloos. Vooral als je trillen voor veel handelingen aan hebt staan, zoals bijvoorbeeld tijdens het typen van een bericht, is het verschil goed merkbaar.

Het is niet duidelijk of het probleem op alle Pixel-gebruikers voorkomt, maar we zien op Reddit in ieder geval klachten van mensen met een Pixel 7 en Pixel 8. Google is op de hoogte van de klachten en onderzoekt het probleem.

“Het Pixel-team onderzoekt actief meldingen van sommige Pixel-gebruikers over wijzigingen in de haptische intensiteit. Om je vibratie-instellingen aan te passen, kun je naar Instellingen > Geluid & vibratie > Vibratie & haptiek gaan.“

via [AW]