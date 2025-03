Google heeft bekendgemaakt vanaf wanneer Fitbit-gebruikers moeten inloggen met een Google-account. Vanaf 3 februari 2026 is het niet meer mogelijk om in te loggen met een Fitbit-account.

Google heeft een email gestuurd naar Fitbit-gebruikers waarin het bedrijf laat weten dat gebruikers voor 3 februari 2026 moeten overstappen naar een Google-account als ze hun Fitbit-apparaten willen blijven gebruiken. Op deze datum zal Google namelijk alle Fitbit-accounts en de daarbij behorende gebruikersdata verwijderen. Het is mogelijk om je gebruikersdata voor die tijd te downloaden of over te zetten naar je Google-account.

In 2022 gaf Google al aan dat het bedrijf Fitbit-accounts vanaf 2025 niet meer zal ondersteunen, maar deze datum is nu dus opgeschoven naar volgend jaar. Nieuwe Fitbit-gebruikers moeten vanaf 2023 overigens al een Google-account gebruiken.

via [tweakers]