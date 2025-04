Oppo Find N5 Ondergaat Duurzaamheidstest

De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft de Oppo Find N5 in handen gekregen en daarom is het tijd voor een nieuwe duurzaamheidstest. Tijdens deze test kijkt de YouTuber hoe goed de vouwbare smartphone bestand is tegen krassen, vuur en buigen.

De Oppo Find N5 is met een dikte van slechts 4,2mm (opengevouwen) de dunste vouwbare smartphone op de markt. Een dunnere behuizing maakt een smartphone doorgaans wel minder stevig en daarom kijkt JerryRigEverything in de onderstaande video of dit ook daadwerkelijk het geval is.

We zien dat het scherm van de Oppo Find N5 voor een vouwbare smartphone redelijk goed bestand is tegen krassen. Een vlam tegen het scherm zorgt echter wel snel voor permanente schade. Ook valt op dat de scharnieren van de Oppo Find N5 erg stevig zijn, maar tijdens de buigtest in dichtgevouwen stand toont het scherm direct lijnen met dode pixels.

