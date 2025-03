Beelden: Samsung Galaxy Z Flip FE Krijgt Hetzelfde Design Als Galaxy Z Flip 6

Samsung zal na de introductie van de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 naar verwachting een goedkopere vouwbare smartphone op de markt brengen, onder de naam Galaxy Z Flip FE. Gelekte renders laten zien dat de Galaxy Z Flip 7 FE vrijwel hetzelfde design krijgt als de Galaxy Z Flip 6.

Net als bij de Galaxy S-serie wil Samsung ook een Fan Edition voor in de Galaxy Z Flip-serie introduceren. De bekende tech-lekker Onleaks heeft renders gedeeld waarop de Galaxy Z Flip FE te zien is. De smartphone meet volgens de bron 165,1 x 71,7 x 7,4 millimeter. Dit zijn vrijwel dezelfde afmetingen als die van de Galaxy Z Flip 6, maar de Galaxy Z Flip FE is 0,5mm dikker.

Veel specificaties hebben we nog niet, maar geruchten spreken over een Exynos 2400e-processor en dezelfde camera-setup als de Galaxy Z Flip 6. Met andere woorden, een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP selfie-camera. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Z Flip FE officieel zal introduceren.

via [AW]