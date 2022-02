Motorola Edge 30 Pro Krijgt Stylus

Een Stylus zien we regelmatig bij tablets, zoals de iPad of de nieuwe Galaxy Tab S8-serie, maar bij smartphones is dit wat ongebruikelijker. Samsung introduceerde onlangs echter wel de Galaxy S22 Ultra met S Pen en volgens tech-lekker Evan Blass brengt Motorola binnenkort ook een smartphone op de markt die overweg kan met een Stylus.

Evan Blass heeft een video en een aantal afbeeldingen gedeeld waarop het design van de Motorola Edge 30 Pro goed zichtbaar is. De smartphone heeft een scherm met dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. We zien echter ook een aantal accessoires en hier valt iets op. De Edge 30 Pro zit namelijk in een case waarmee je de smartphone rechtop op tafel kunt zetten en naast de case ligt een Stylus. In de onderstaande animatie zien we de Stylus in actie.

Als de beelden kloppen is de Edge 30 Pro de eerste vlaggenschip-smartphone van Motorola die een Stylus krijgt. Het ziet er niet naar uit dat je de Stylus in de behuizing van de smartphone kunt plaatsen. In de case is wel ruimte voor de stylus. De beelden geven verder weinig details weg. Eerdere geruchten spreken over de aanwezigheid van twee 50MP camera’s en ondersteuning voor 68W snelladen. We weten we nog niet wanneer Motorola de Edge 30 Pro wil introduceren.

via [AW]