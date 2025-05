Specificaties Van OnePlus Nord 5 Uitgelekt

Een groot aantal specificaties van de OnePlus Nord 5 zijn in het geruchtencircuit opgedoken. De nieuwe mid-range smartphone krijgt volgens de geruchten onder andere een opvallend grote accu.

Naar verwachting zal OnePlus over een aantal weken de opvolger van de OnePlus Nord 4 introduceren. Dankzij de bron Debayan Roy zijn we nu echter al meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone. Als we Debayan Roy mogen geloven krijgt de OnePlus Nord 5 een 6,77-inch AMOLED-scherm met een 1,5K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 9400e-processor, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Het meest opvallende aan de OnePlus Nord 5 is de accu. De smartphone krijgt namelijk een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De meeste smartphones hebben een capaciteit van 5000 mAh, dus met de OnePlus Nord 5 kom je makkelijk de dag door. De behuizing bestaat uit een frame van kunststof en een achtergrond van glas. Als laatste beschikt de smartphone over een in-display vingerafdrukscanner en een infrarood sensor.

Een Europese adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus Nord 4 verscheen in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 499 euro.

