Xiaomi Gaat Eigen Smartphone-chip Maken

Het is goed mogelijk dat smartphones van Xiaomi in de toekomst minder vaak worden uitgerust met een Snapdragon- of MediaTek-chipset. Xiaomi werkt namelijk aan een eigen chip voor smartphones. Met de “Xring 01” is de Chinese fabrikant straks minder afhankelijk van Qualcomm en MediaTek.

Steeds meer smartphonefabrikanten werken aan eigen chipsets voor smartphones, zodat ze minder afhankelijk zijn van bedrijven als Qualcomm en MediaTek. Samsung, Google en Huawei maken al langer eigen chipsets, maar aan dit rijtje kunnen we nu ook Xiaomi toevoegen.

De eerste chipset van Xiaomi heet “Xring 01” en zal eind mei officieel worden aangekondigd. Xiaomi zou al tien jaar aan de processor hebben gewerkt. Het uitbrengen van een eigen chipset kan financieel aantrekkelijk zijn, maar maakt het ook eenvoudiger om de hardware en software beter op elkaar af te stemmen.

Naar verwachting loopt de Xring 01 nog wel net iets achter op de Qualcomm Snapdragon 8 Elite en de Mediatek Dimensity 9400. Hierdoor verwachten we dat Xiaomi de Xring 01 niet zal gebruiken in zijn meest high-end smartphones, maar in smartphones die daar net iets onder vallen. De onaangekondigde Xiaomi 15T zou een goede kandidaat kunnen zijn.

via [androidplanet]