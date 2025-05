“Samsung Werkt Niet Aan Galaxy S26+”

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie is nog ver weg, maar de eerste geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Volgens de laatste berichten is Samsung niet van plan om een Galaxy S26+ uit te brengen. In plaats daarvan werkt Samsung aan de S26 Edge.

Samsung zou opnieuw van plan zijn om drie smartphones te introduceren voor in de Galaxy S26-serie, maar de Galaxy S26+ ontbreekt. De serie bestaat volgens de bron The Elec namelijk uit de reguliere Galaxy S26, de S26 Ultra en de S26 Edge. De S26 Edge is een extra dunne versie van de smartphone.

Een week geleden introduceerde Samsung de Galaxy S25 Edge. De behuizing van de Galaxy S25 Edge is slechts 5,8mm dik en is daarmee de dunste Samsung-smartphone tot nu toe. Dit extreem dunne ontwerp zorgt er wel voor dat de S25 Edge over een minder grote accu beschikt en een flink prijskaartje meekrijgt. Het besluit om de Galaxy S26 Edge op de markt te brengen is volgens de bron nog wel afhankelijk van het marktsucces van de S25 Edge.

