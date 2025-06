Sony Laat Xperia-smartphones Door Ander Bedrijf Produceren

Sony zal zijn Xperia-smartphones niet langer zelf meer produceren. De Japanse fabrikant zal de fabricage van zijn smartphones aan een ander bedrijf overlaten.

Op een website waar Sony informatie geeft over producten die het bedrijf zelf produceert, zijn smartphones niet langer te vinden. Sony heeft de eigen productie waarschijnlijk ergens in de afgelopen maanden geschrapt en de hulp van derden hebben ingeschakeld voor de productie van de Sony Xperia 1 VII. Door de productie over te dragen kan Sony de kosten waarschijnlijk lagen houden. Dit zien we echter nog niet terug in de prijs van de Sony Xperia 1 VII, die een adviesprijs meekrijgt van 1.499 euro.

Heel gek is dit nieuws overigens niet. Sony liet zijn mid-range smartphones namelijk al langer maken door een derde bedrijf. Het verschil is dat Sony deze strategie nu ook gebruikt voor zijn vlaggenschip-smartphones.

via [AW]