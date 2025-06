Extreem Dunne Samsung Galaxy S25 Edge Onder Handen Genomen In Duurzaamheidstest

Samsung heeft onlangs de extreem dunne Galaxy S25 Edge toegevoegd aan de Galaxy S25-serie. De Galaxy S25 Edge is slechts 5,8 millimeter dik en wij zijn benieuwd wat voor effect dit heeft op de bouwkwaliteit van de smartphone. In de onderstaande duurzaamheidstest zien we hoe de smartphone de beruchte buigtest van JerryRigEverything doorstaat.

Alle smartphones die de bekende YouTuber JerryRigEverything in handen krijgt moeten op een gegeven moment een duurzaamheidstest doorstaan. Dit keer is de Samsung Galaxy S25 Edge aan de beurt. De Galaxy S25 Edge is de dunste smartphone die Samsung ooit op de markt heeft gebracht, dus we zijn benieuwd of de smartphone net zo makkelijk door midden breekt als bijvoorbeeld de iPhone 6.

In de video zien we dat een laagje Gorilla Glass Ceramic 2 het scherm goed beschermd tegen krassen en dat de Galaxy S25 Edge ook redelijk goed bestand is tegen schade door hitte. Waar wij echter het meeste naar uitkijken is de buigtest, waarbij JerryRigEverything flink druk uitvoert om te kijken of de smartphone doormidden kan breken. Gelukkig heeft Samsung veel aandacht besteed aan de structurele integriteit van de behuizing. In de video zien we dat de behuizing wel buigt, maar dat er geen permanente schade achterblijft. Dat is erg netjes voor een smartphone met deze dikte.

via [androidplanet]