“Samsung Galaxy Tab S11 (Ultra) Krijgt Grotere Batterij”

Samsung is van plan om later dit jaar twee nieuwe high-end tablets op de markt te brengen, onder de namen Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra. In het geruchtencircuit zijn nu de detail van de accu’s uitgelekt.

Volgens eerdere berichten is Samsung bij de aankomende Galaxy Tab S11-serie niet van plan om een Plus-model uit te brengen. De serie bestaat ditmaal alleen uit de reguliere Galaxy Tab S11 en de Galaxy Tab S11 Ultra. Samsung zou de tablets willen uitrusten met een MediaTek-processor.

De Samsung Galaxy Tab S11 (SM-X730/SM-X736B) krijgt volgens nieuwe informatie net als de Galaxy Tab S9 een accu met een rated capaciteit van 8160 mAh. De Tab S9 verscheen uiteindelijk op de markt met een geadverteerde typische capaciteit van 8400 mAh, wat bij de Tab S11 ook het geval zal zijn.

De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (EB-BX936ABY) krijgt echter een grotere accu dan zijn voorganger. De aankomende tablet krijgt namelijk een rated capaciteit van 11374 mAh, wat bijna 500 mAh meer is dan de rated capaciteit van de Tab S10 Ultra. De Galaxy Tab S10 Ultra verscheen op de markt met een geadverteerde capaciteit van 11200 mAh, waardoor we verwachten dat de geadverteerde capaciteit van de Tab S11 Ultra uiteindelijk ergens rond de 11700 mAh of zelfs iets hoger uitvalt. Het is voor het eerst sinds de Tab S8 Ultra dat de accu een hogere capaciteit krijgt.

via [galaxyclub]