OnePlus Introduceert Op 8 Juli Vijf Nieuwe Producten

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 8 juli een evenement zal houden. Uit de gedeelde teaser kunnen we opmaken dat we vijf nieuwe producten te zien krijgen, waaronder waarschijnlijk de OnePlus Nord 5.

OnePlus heeft de onderstaande teaser gedeeld voor een evenement op 8 juli. Op de afbeelding zien we verschillende nieuwe producten die we op het Summer Launch Event 2025 te zien krijgen. Het lijkt erop dat onder andere de OnePlus Nord 5 gelanceerd zal worden. Afgaande op de afbeelding krijgt de Nord 5 in tegenstelling tot de Nord 4 geen metalen behuizing. We verwachten dat de smartphone in ieder geval een aantal verbeteringen krijgt op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Naast de OnePlus Nord 5 zien we op de afbeelding ook nog een aantal andere producten. Vermoedelijk gaat het om de OnePlus Nord CE 5, de OnePlus Watch 3 in 43mm formaat, de OnePlus Buds 4 en de OnePlus Pad Lite. Na de officiële introductie zullen wij alle details over de nieuwe producten met jullie delen.

via [droidapp]