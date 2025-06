Specificaties Van Mid-range Poco F7 Uitgelekt

In het geruchtencircuit zijn de vermoedelijke specificaties van de Poco F7 opgedoken. De Poco F7 is een mid-range smartphone met een zeer groot AMOLED-scherm en een grote accu. Ook zien we enkel renders die de voorkant en achterkant van de smartphone tonen.

De specificaties van de Poco F7 zijn gedeeld door Android Treasure. Volgens de bron beschikt de smartphone over een 6,83-inch OLED-scherm met een resolutie van 2772 bij 1280 pixels en een piekhelderheid van 3200 nits. Dit is zowel groter als helderder dan het scherm van de Poco F6.

Niet alleen het scherm, maar ook de accu zou een stuk groter zijn. De bron claimt dat de accu een capaciteit heeft van maar liefst 6500 mAh. Dit is 30 procent grote dan de 5000 mAh accu in de Poco F6. De accu van de Poco F7 krijgt ondersteuning voor 90W snelladen.

Verder krijgt de Poco F7 een Snapdragon 8s Gen 4-processor, minimaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP68).

De Poco F7 draait uit de doos op Android 15 met de HyperOS-schil en gebruikers kunnen rekenen op minimaal vier OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Poco F6 verscheen op de markt voor 449 euro.

via [androidplanet]