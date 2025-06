“Samsung Galaxy S25 Edge Verkoopt Minder Goed Dan Verwacht”

Samsung heeft onlangs zijn dunste smartphone ooit op de markt gebracht, onder naam Galaxy S25 Edge. De Galaxy S25 Edge is slechts 5,4mm dik, maar de smartphone is minder populair dan verwacht. Daarom heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de productie aanzienlijk verlaagd, aldus de bron The Elec.

Volgens de Zuid-Koreaanse bron daalde de verkoop van de Galaxy S25 Edge een maand na de officiële lancering al aanzienlijk. Samsung zou de verkoopverwachtingen daarom hebben bijgesteld en de productie hebben teruggeschroefd. De tegenvallende verkoop kan ook gevolgen hebben voor toekomstige smartphones.

The Elec schreef eerder namelijk dat Samsung van plan is om de Galaxy S26 Plus van volgend jaar te vervangen door de Galaxy S26 Edge. De Plus-modellen zijn namelijk veel minder populair dan de standaard- en Ultra-varianten. Nu de S25 Edge minder goed verkoopt dan verwacht, kan Samsung bij de Galaxy S26-serie besluiten om toch een Plus-model in plaats van een Edge-model op de markt te brengen.

Samsung heeft dit bericht niet zelf naar buiten gebracht, dus we kunnen nog niks bevestigen. Op dit moment gaat het slechts om geruchten.

via [tweakers]