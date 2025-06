“Samsung Galaxy S25 FE Volledig Te Zien Op Gelekte Renders”

We moeten nog even geduld hebben voordat de Samsung Galaxy S25 FE op de markt verschijnt, maar dankzij lekken krijgen we steeds meer over de smartphone te weten. Zo is de Galaxy S25 FE nu van alle kanten te zien op de onderstaande renders.

De beelden van de Samsung Galaxy S25 FE zijn gedeeld door de bekende lekker OnLeaks, in samenwerking met de website SammyGury. We zien een vertrouwd ontwerp met wat dunnere schermranden dan de Galaxy S24 FE. Ook is de behuizing met een dikte van 7,4mm wat dunner dan voorheen. Volgens de bron beschikt de Galaxy S25 FE over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 2600 nits.

Achterop vinden we opnieuw een 50MP hoofdlens, een 10MP groothoeklens en een 8MP telelens. Wel krijgt de selfie-camera een upgrade van 10MP naar 12MP. Helaas verschijnt de Samsung Galaxy S25 FE mogelijk voor een hoger prijskaartje op de markt. De bron SammyGuru schrijft namelijk over een adviesprijs van rond de 800 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

via [androidplanet]