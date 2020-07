OnePlus Deelt Design Van OnePlus Nord-smartphone

OnePlus CEO Carl Pei heeft een video gedeeld waarin hij samen met YouTuber MKBHD het design van de OnePlus Nord toont. Ook lijkt hij de nieuwe volledige draadloze oordopjes te dragen. OnePlus zal beide producten op 21 juli officieel introduceren.

Pei toont in de video zowel de voor- als achterkant van de OnePlus Nord. We zien een glanzende behuizing met gebogen schermranden. In de linkerbovenhoek zien we een driedubbele rear-camera. Voorop zit een dubbele selfie-camera, waarvan één een groothoeklens is met een beeldhoek van 105 graden. Tijdens het interview zien we dat Pei draadloze oordopjes draagt. Dit is vermoedelijk de nieuwe headset van het bedrijf die OnePlus tegelijk met de OnePlus Nord zal introduceren.

De video geeft geen details over de specificaties, maar volgens eerdere berichten beschikt de OnePlus Nord over een 6,55-inch 90Hz OLED-scherm, een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4300mAh accu. OnePlus heeft laten weten dat de OnePlus Nord minder dan 500 dollar gaat kosten.

via [tweakers]