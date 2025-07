Roaming In Moldavië Vanaf Volgend Jaar Gratis

Mensen die volgend jaar naar Moldavië gaan hoeven zich geen zorgen meer te maken over een onverwacht hoge telefoonrekening. Vanaf 2026 valt Moldavië namelijk onder het Europese gebied waarvoor klanten geen extra kosten hoeven te betalen voor roaming.

De Europese Commissie geeft aan dat Europeanen in Moldavië gebruik kunnen maken van een mobiel netwerk met dezelfde snelheid als in hun thuisland. Dit geldt ook voor inwoners van Moldavië die binnen Europa reizen. Vanaf 2024 kon je in Moldavië al gebruikmaken van lagere roamingtarieven, maar vanaf 2026 vervallen de extra kosten voor roaming dus helemaal.

Het gebied waar de “Roam like at Home-regels” gelden wordt steeds groter. Zo is niet alleen Moldavië toegevoegd, maar komt Oekraïne daar ook bij. Of de Europese Commissie met nog meer landen in gesprek is is onduidelijk.

via [tweakers]