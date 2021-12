Roaming In De EU Blijft Minstens Tot 2032 Gratis

In 2017 hebben de EU-landen samen regels bedacht die gratis roaming in deze landen mogelijk maken. De EU-landen zijn onlangs weer samengekomen om opnieuw over roaming te praten. Ze hebben besloten om de roaming-regels te verlengen tot 2032. De komende tien jaar blijft internetten met je bundel in andere EU-landen dus gratis.

Jarenlang was het vrijwel onmogelijk om je mobiele data in het buitenland te gebruiken zonder een enorme rekening in de brievenbus te ontvangen. In 2017 heeft het Europees Parlement daarom samen met de EU-landen afspraken gemaakt om de kosten te beperken. Sindsdien kun je gewoon van je databundel gebruikmaken in andere EU-landen zonder dat hier extra kosten bij komen kijken. Bellen, internetten en sms’en kost in de Europese Unie net zoveel als in Nederland zelf.

Tot 2032 blijft het mogelijk om gratis te internetten in het buitenland. Wel kan het zijn dat mensen met een onbeperkte bundel in sommige gevallen een databeperking opgelegd krijgen. Het maximumlimiet voor roaming verschilt per provider, dus dit is iets om even te controleren voordat je naar het buitenland gaat. De EU-landen hebben ook andere zaken rondom roaming doorgenomen. Zo moeten mensen met toegang tot 5G ook in het buitenland toegang krijgen tot 5G. Is dit niet mogelijk dan moet de provider dit duidelijk communiceren. Ook moeten mobiele gebruikers beter toegang krijgen tot noodcommunicatie. Zo moet bij het bellen van 112 automatisch de locatie van de gebruiker meegestuurd worden.

via [droidapp]