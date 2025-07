Beelden Tonen Kleuren Van Google Pixel Watch 4

Nadat eerder al een hoop beelden opdoken van de smartphones in de Google Pixel 10-serie, krijgen we nu ook beelden te zien van de aankomende Google Pixel Watch 4. De beelden tonen de bandjes van de nieuwe smartwatch en de kleuren waarin deze bandjes verkrijgbaar zijn.

Google zal op 20 augustus verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder vier smartphones voor in de Pixel 10-serie en een nieuwe smartwatch met de naam Pixel Watch 4. Gelekte beelden laten zien dat de Pixel Watch 4 dunne schermranden heeft en beschikt over een ronde kroon aan de rechterzijde. Het design komt grotendeels overeen met die van zijn voorganger en het lijkt dan ook te gaan om een kleine upgrade.

Wel valt het op dat Google de Pixel Watch 4 mogelijk uitrust met een nieuw oplaadsysteem. Op de bovenstaande afbeelding zien we namelijk dat je de zijkant van de smartwatch in een oplader plaatst. Dit doet vermoeden dat de oplaadpunten nu aan de zijkant van de behuizing te vinden zijn. Het kan echter ook betekenen dat de oplader aan de achterzijde beschikt over een standaard die niet te zien is op de afbeelding. Hierover kunnen we op dit moment alleen maar speculeren.

Volgens de geruchten wil Google de Pixel Watch 4 in twee maten op de markt brengen. Consumenten kunnen straks kiezen voor een 41mm en 45mm behuizing. Het bijbehorende polsbandje komt in ieder geval in zes verschillende kleuren op de markt. Met een actieve band komt het horloge uit in de kleuren Obsidian, Porcelain en Moonstone, maar als je kiest voor een sportband dan krijg je de keuzen uit de kleuren Indigo, Limoncello en Iris.

via [droidapp]