Google Pixel 10-serie Heeft Verplichte Batterijbeperking

Google heeft onlangs de Pixel 10-serie aangekondigd en het valt op dat Google de smartphones heeft voorzien van een batterijassistentiefunctie. Dit keer is de batterijassistentiefunctie verplicht.

Kort na de officiële introductie van de Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL en 10 Pro Fold schrijft Android Authority dat Google een nieuwe Batterijstatusassistentie-functie heeft toegevoegd. De verplichte batterijassistentiefunctie heeft als doel om de levensduur van de batterij te stabiliseren. Om de levensduur te verlengen zal de functie de laadsnelheid en de maximale spanning van de batterij geleidelijk verlagen.

Al na 200 laadcycli tot circa 1000 laadcycli zal de batterijassistentiefunctie wijziging doorvoeren. Volgens Google moeten smartphones sinds de Google Pixel 8a het ongeveer 1000 laadcycli volhouden voordat de capaciteit terugloopt naar 80 procent. Gebruikers zullen een verschil merken in zowel de accuduur als de laadsnelheid. In tegenstelling tot voorgaande Pixel-smartphones is het niet langer mogelijk om de batterijassistentiefunctie uit te schakelen.

Het valt op dat de batterijen van de Google Pixel-smartphones relatief snel minder worden. Zo moeten de high-end smartphones van Samsung 2000 laadcycli meegaan voordat de batterijcapaciteit daalt tot 80 procent. De smartphones van OnePlus en Oppo gaan ongeveer 1600 laadcycli mee.

