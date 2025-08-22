Verkoop Van Sony Xperia 1 VII Hervat

Een maand lang staakte Sony de verkoop van de Xperia 1 VII, omdat de vlaggenschip-smartphone kampte met ernstige problemen. De problemen zijn inmiddels verholpen, waardoor de Japanse fabrikant de verkoop van de high-end smartphone weer heeft hervat.

Sony introduceerde de Xperia 1 VII in mei van dit jaar. Het duurde even voordat de smartphone op de markt verscheen, maar niet lang na de release haalde Sony de smartphone alweer uit de schappen. Gebruikers klaagden namelijk over problemen die ervoor zorgden dat de Xperia 1 VII zichzelf uitschakelde. Vervolgens was het niet meer mogelijk om de smartphone opnieuw op te starten.

De oorzaak van dit probleem is inmiddels gevonden en opgelost, waardoor de Sony Xperia 1 VII een maand na de staking weer te koop is. Het ging om een storing in de printplaat van een klein aantal toestellen, die problemen geven met de stroomvoorziening. Je kunt via een controleformulier controleren of jouw Xperia 1 VII onder deze toestellen valt. Als dit het geval is kun je de smartphone kostenloos omruilen voor een nieuw exemplaar.

Je kunt de Sony Xperia 1 VII vanaf 25 augustus kopen via de officiële webwinkel van Sony.

