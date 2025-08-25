Prijs En Specificaties Van Reguliere Samsung Galaxy Tab S11 Uitgelekt

Ondanks dat de Galaxy Tab S10-serie bestaat uit verschillende modellen, ontbreekt de reguliere Galaxy Tab S10. Samsung zal volgens de geruchten de aankomende Galaxy Tab S11-serie echter wel voorzien van een reguliere Tab S11. Van deze tablet zijn nu zowel de specificaties als de vermoedelijke adviesprijs uitgelekt.

Eerder deelden wij al veel informatie over de Tab S11 Ultra, maar details over de reguliere Tab S11 ontbraken nog. Er zijn nu echter een hoop specificaties uitgelekt van de Galaxy Tab S11. Volgens de bron WinFuture krijgt de tablet een 11-inch scherm met een resolutie van 2560×1600 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft geen notch en ook de strip voor de S Pen ontbreekt. Je kunt de S Pen echter nog steeds magnetisch op de behuizing monteren.

Intern beschikt de Samsung Galaxy Tab S11 waarschijnlijk over een MediaTek 9400-processor, 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. We vinden opnieuw een 13MP camera aan de achterkant en een 12MP camera aan de voorkant. De 8.400 mAh accu heeft ondersteuning voor 45W snelladen, de behuizing is maar liefst 5,5mm dun en de tablet weegt 482 gram. De Galaxy Tab S11 krijgt een vanafprijs mee van 899 euro voor de versie met 128GB opslagruimte.

Samsung zal de Galaxy Tab S11 waarschijnlijk in september of oktober samen met de Galaxy Tab S11 Ultra en de Galaxy Tab S10 Lite officieel introduceren.

via [AW]