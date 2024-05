Google Pixel 8a Officieel Aangekondigd

Google heeft de Pixel 8a officieel geïntroduceerd. Eerder schreven wij dat we de Pixel 8a waarschijnlijk tijdens Google I/O 2024 te zien krijgen, maar Google heeft de smartphone al een week eerder aangekondigd. De Pixel 8a is iets duurder dan zijn voorganger, maar ook een stuk krachtiger.

De Google Pixel 8a is verkrijgbaar voor 549 euro. Dat is veertig euro meer dan de Pixel 7a. Voor dit bedrag krijg je de uitvoering met 128GB opslagruimte. Google heeft echter ook een variant met 256GB opslagruimte uitgebracht. Voor de 256GB-uitvoering betaal je 609 euro. De smartphone beschikt over dezelfde krachtige processor als de Pixel 8 (Pro) en kan daardoor overweg met AI-functies. Denk hierbij aan ‘magische gum’ waarmee je objecten uit foto’s kunt verwijderen, de ‘audiogum’ waarmee je achtergrondgeluiden uit gemaakte filmpjes kunt halen of de slimme zoekfunctie ‘Circle to Search’.

De Pixel 8a beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Tensor G3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De Pixel 8a heeft net als de Pixel 7a een 4492 mAh accu, maar dankzij verbeterde hardware moet de accu ongeveer 15 procent langer meegaan. Opladen gaat helaas nog steeds met een maximale snelheid van 18W. De smartphone draait op Android 14 en krijgt maar liefst 7 jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

De Pixel 8a is verkrijgbaar in de kleuren Obsidiaan, Porselein, Baaiblauw en Aloë en is straks te koop via Belsimpel, Odido, Vodafone, KPN en MediaMarkt.