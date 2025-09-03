Gerucht: Samsung Introduceert Tri-fold Smartphone Op 29 September

De officiële introductie van de eerste tri-fold smartphone van Samsung zal volgens de geruchten snel plaatsvinden. Samsung zou de smartphone met twee vouwen in het scherm namelijk op 29 september willen introduceren.

Samsung is volgens Ice Universe van plan om zijn portfolio van vouwbare smartphones op 29 september uit te breiden met een groter exemplaar. Het nieuwe model heeft niet één, maar twee vouwen in het scherm. Hierdoor kun je het scherm verder uitvouwen naar een vermoedelijke formaat van 10-inch. De smartphone, die mogelijk de naam “Samsung Galaxy G Fold” meekrijgt, gaat concurreren met de Huawei Mate XT.

Volledig dichtgeklapt lijkt de Samsung Galaxy G Fold veel op een reguliere smartphone. Wanneer je het scherm eenmalig openklapt heeft het apparaat meer weg van de Galaxy Z Fold 7. Vouw je beide scharnieren open dan is de Galaxy G Fold een volwaardige tablet.

Het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Nederland op de markt verschijnt. Als de “Samsung Galaxy G Fold” naar Nederland komt moet je waarschijnlijk wel flink in de buidel tasten om de tri-fold smartphone in huis te halen. De Huawei Mate XT krijgt in Europa namelijk een adviesprijs mee van maar liefst 3499 euro.