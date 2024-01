Klanten KPN en Vodafone Gebruikten Tijdens Jaarwisseling 18 Procent Meer Data

Net als voorgaande jaren zagen KPN en Vodafone tijdens de afgelopen jaarwisseling opnieuw een piek in het gebruik van data. KPN zag een toename van 18 procent ter vergelijking met vorig jaar en Vodafone zag een toename van 17,3 procent. Beide providers zien een dalende trend in het aantal belminuten en telefoongesprekken.

Tijdens de jaarwisseling wensen we elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar en dat doen we voor een groot deel via de telefoon. Een berichtje via WhatsApp, een smsje of even snel telefoneren met je geliefden. KPN heeft laten weten dat er deze jaarwisseling 535 terabyte aan mobiele data is verbruikt, wat neerkomt op een stijging van 18 procent in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar verwerkte KPN 453 terabyte aan data. De stijging is te danken aan het vele gebruik van WhatsApp, videobellen en social media diensten.

KPN verwerkte tussen 22:00 en 04:00 uur bijna 1 miljoen sms-berichten. Dat is 200 duizend berichten minder dan vorig jaar. Ook daalde het aantal telefoongesprekken van 3,9 miljoen naar 3,2 miljoen.

VodafoneZiggo zag een vergelijkbare trend en spreekt over een toename van 17,3 procent op zijn mobiele netwerk in vergelijking met vorig jaar. Ook op het vaste netwerk van Ziggo heeft de provider een piek gemeten. Het aantal telefoongesprekken daalde met 15 procent en het aantal sms-berichten daalde met 4 procent.

via [tweakers]