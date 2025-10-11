Samsung Galaxy A52s Krijgt Geen Updates Meer

· 12 oktober 2025

Samsung Galaxy A52s

De Samsung Galaxy A52s krijgt vanaf nu geen updates meer. De softwareondersteuning voor de populaire mid-range smartphone is verlopen, waardoor zowel OS-updates als beveiligingsupdates niet langer worden uitgerold.

De Samsung Galaxy A52s verscheen in 2021 op de markt en was razend populair. De Qualcomm Snapdragon 778G-processor maakte de Galaxy A52s namelijk zeer krachtig voor een smartphone in deze prijsklasse. Samsung beloofde bij de lancering vier jaar beveiligingsupdates en aan deze softwareondersteuning komt nu een einde. Samsung heeft de Galaxy A52s deze week van de officiële updatelijst gehaald.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A52s blijven steken op Android 14 met de beveiligingspatch van september 2025. Verlopig is de beveiliging van de smartphone dus nog redelijk up-to-date en kun je de Galaxy A52s zonder zorgen blijven gebruiken. Na verloop van tijd zal de beveiliging echter steeds verder achterlopen, waardoor het verstandig is om langzaam te kijken naar de aanschaf van een nieuw toestel.

via [galaxyclub]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.