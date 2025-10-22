Officieel: Introductie OnePlus 15 Op 27 Oktober

OnePlus heeft officieel bekendgemaakt dat de Chinese introductie van de OnePlus 15 op 27 oktober zal plaatsvinden. De fabrikant zal op dezelfde dag ook de OnePlus Ace 6 introduceren. Waarschijnlijk zal de internationale release een aantal weken later plaatsvinden.

Naast de introductiedatum kunnen we ook bevestigen in welke kleuren de OnePlus 15 op de markt verschijnt. Consumenten kunnen kiezen tussen de kleuren Sand Dune, Absolute Black en Misty Purple. De Sand Dune-versie is voorzien van een nieuwe type metalen frame met micro-arc-oxidatiecoating (MAO). Deze coating heeft een matte glans en is beter bestand tegen krassen en slijtage.

De OnePlus 15 maakt gebruik van de krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset en het scherm heeft een 165Hz verversingssnelheid. De krachtige processor en de hoge verversingssnelheid, in combinatie met een verbeterde warmteafvoer, maakt de OnePlus 15 erg geschikt voor gamers. Ook is de OnePlus 15 de eerste smartphone van de fabrikant die uit de doos draait op OxygenOS 16, dat is gebaseerd op Android 16.

Het is nog onduidelijk wanneer de OnePlus 15 in Europa op de markt verschijnt. Ook weten we nog niet hoeveel de smartphone gaat kosten. De OnePlus 13 kreeg in Europa een adviesprijs mee van 999 euro, maar we verwachten dat de OnePlus 15 een iets hogere adviesprijs meekrijgt.

via [AW]