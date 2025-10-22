Samsung Galaxy Watch 7 Ontvangt One UI 8-update

Nadat Samsung de One UI 8-update eerder al uitrolde naar de Galaxy Watch Ultra, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy Watch 7. De Samsung Galaxy Watch 8-serie draaide uit de doos al op de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil.

Sinds de lancering van de Galaxy Watch 8 wisten we al dat Samsung de One UI 8-schil ook naar andere modellen zal uitrollen. De uitrol verloopt echter erg langzaam en tot nu toe heeft alleen de Galaxy Watch Ultra een One UI 8-update ontvangen. De update rolt nu echter verder uit. Zo kunnen gebruikers van de Galaxy Watch 7, zowel de Bluetooth- als 4G-modellen, nu Wear OS versie 6.0 met de One UI 8 Watch-interface downloaden.

De update met firmwareversie XXU1BYI4 brengt verschillende verbeteringen en vernieuwingen met zich mee. Zo krijgt de smartwatch dezelfde Now Bar-functie die ook op Samsung-telefoons met Android 15 te vinden is. Daarnaast zijn herinneringen, meldingen, waarschuwingen en de gezondheidsfuncties na de update uitgebreider. Nieuw zijn de Hardloopcoach- en Mindfulness-functies. Verder kun je zowel het app-scherm als de watchfaces meer naar eigen smaak aanpassen. Als laatste werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van september 2025.

Je kunt de One UI 8-update op de Samsung Galaxy Watch 7 downloaden door in de Wearable-app naar het Watch 7-scherm te gaan. Selecteer hier vervolgens ‘Instellingen horloge‘ -> ‘Update‘ – ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]