Netflix Maakt Abonnementen In Nederland Duurder

Netflix heeft de prijzen van zijn abonnementen in Nederland en België aangepast. Gebruikers gaan tot 2 euro per maand meer betalen voor de streamingdienst.

Voor een basisabonnement gaan gebruikers in Nederland en België één euro per maand meer betalen. In Nederland betaal je voortaan 9,99 euro per maand, maar in België is dat 10,99 euro. In België betaalden klanten namelijk al een euro meer dan in Nederland. Mensen met Netflix Standard gaan twee euro meer betalen. Dit komt neer op 15,99 euro in Nederland en 16,99 euro in België. Het duurste abonnement, Netflix Premium, kost voortaan 20,99 euro in Nederland en 21,99 euro in België. Ook dit is een prijsstijging van twee euro.

Daarnaast gaan de kosten voor een extra gebruiker buiten het eigen huishouden omhoog naar 4,99 euro per maand per extra kijker. Dit is een prijsstijging van één euro. Netflix voert de nieuwe prijzen per direct in voor nieuwe klanten. Bestaande klanten ontvangen een email met daarin informatie over de prijsstijging. Voor deze klanten gelden de nieuwe prijzen vanaf de volgende betaalperiode.

via [tweakers]