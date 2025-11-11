Samsung Galaxy A17 5G Ontvangt Als Eerste November-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de november-update. Het valt op dat de nieuwste beveiligingsupdate niet als eerste uitrolt naar de vlaggenschip-smartphone van de fabrikant, maar naar een budget-smartphone. De update staat nu namelijk klaar voor de Galaxy A17 5G.

Google brengt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit, die geleidelijk uitrolt naar de smartphones van de verschillende fabrikanten. Samsung is er doorgaans snel bij en deze maand is de Galaxy A17 5G als eerste aan de beurt. De update met firmwareversie A176BXXS3BYJ1 is ongeveer 250MB groot en bestaat uit 25 verbeteringen voor de beveiliging van het Android-besturingssysteem zelf en negen fixes voor Samsung’s eigen apps.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]