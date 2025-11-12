Camera-details Van Samsung Galaxy S26 en S26+ Gelekt

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie laat nog een paar maanden op zich wachten, maar geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphones duiken steeds vaker op. Dit keer krijgen we meer te weten over de camera’s en accu’s van de Galaxy S26 en S26+.

In januari 2026 verwachten we de introductie van de Samsung Galaxy S26-serie. Het is echter gebruikelijk dat vlak voor de introductie een hoop details uitlekken over de nieuwe smartphones. Deze week heeft de bron Smartprix de vermoedelijke specs van de camera-setup gedeeld. De bron heeft de camera-specs gevonden in de firmware van Samsung.

Eerdere geruchten spraken over de aanwezigheid van een 50MP groothoeklens, maar volgens Smartprix krijgen de Galaxy S26 en S26+ opnieuw een 12MP sensor. De hoofdcamera krijgt wel een upgrade. Het gaat opnieuw om een 50MP sensor, maar met wat betere specs. Wat de exacte verbeteringen zijn weten we nog niet.

Verder krijgt de Galaxy S26 Ultra een betere zoomlens. Samsung vervangt de 10MP zoomlens namelijk met een 12MP zoomlens met 3x optische zoom. We verwachten geen extreme verbeteringen, maar waarschijnlijk zien we wel een verschil in de details op ingezoomde foto’s.

Als laatste heeft de bron informatie gedeeld over de accu’s van de smartphones. Volgens Smartprix blijft de capaciteit van de accu’s gelijk aan die van zijn voorganger. De Samsung Galaxy S26 krijgt dus opnieuw een 4300 mAh accu, terwijl de Galaxy S26 Plus het weer moet doen met een 4900 mAh accu. Het is nog onduidelijk of de Galaxy S26-smartphones sneller kunnen opladen dan de Galaxy S25-serie.

via [droidapp]