Introductie OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite Op 17 December

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 17 december drie nieuwe producten zal introduceren. We maken kennis met de OnePlus 15R, maar ook met de OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite.

OnePlus heeft onlangs de OnePlus 15 uitgebracht, maar over drie weken zal de Chinese fabrikant zijn portfolio opnieuw uitbreiden met een nieuwe smartphone. De OnePlus 15R verschijnt op de markt in de kleuren Charcoal Black (zwart) en Mint Breeze (mintgroen). Uit een teaser kunnen we opmaken dat de smartphone een vergelijkbaar design krijgt als de OnePlus 15, met een vernieuwde camera-module. De OnePlus 15R krijgt een metalen frame met IP66, IP68, IP69 en IP69K certificatie.

Daarnaast brengt OnePlus een nieuwe tablet en nieuwe smartwatch op de markt. De OnePlus Pad Go 2 heeft 5G-ondersteuning en kan overweg met de OnePlus Pad Go 2 Stylo. De OnePlus Watch Lite is een nieuwe smartwatch waarmee je jouw gezondheid en fitnessactiviteiten kunt meten. Het is nog onduidelijk of de smartwatch draait op Wear OS.

Na de officiële introductie zullen wij alle details over de nieuwe producten met jullie delen.

via [droidapp]