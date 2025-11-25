Samsung Galaxy S24-serie en Galaxy A-toestellen Ontvangen November-update

Nadat Samsung een aantal dagen geleden de beveiligingspatch van november uitrolde naar zeven smartphones van de fabrikant, staat dezelfde update nu klaar voor een nieuwe reeks toestellen. Onder andere de Galaxy S24-serie kan de november-update nu downloaden.

Samsung begon deze maand wat later met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate dan gebruikelijk, maar nu rolt de update uit naar een groot aantal toestellen. Eerder rolde de beveiligingspatch van november al uit naar de Galaxy S25-serie, de Galaxy Z Fold/Flip 7 en de Galaxy A17. Nu staat de update ook klaar voor de Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra. Daarnaast melden gebruikers van de Galaxy S23 FE en de voordeligere Galaxy A26, Galaxy A54 en Galaxy A55 dat ze de update hebben ontvangen.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat iedereen de beveiligingspatch van november kan downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

